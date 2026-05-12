TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

HAKEM ŞİKAYETLERİ

"Futbolun karın ağrısı. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda, herkes 'kaos' kelimesini kullanıyor. Adil olan, hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum; varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, makamdan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli."

"UEFA İLE KONUŞTUK"

"Makama bir şey katanlar alıp gidiyor. Kendileri yüz tane hata yapıyorsa hakem kardeşlerimiz iki hata yapıyorsa, kendi taraftarının desteğini almak için faturayı hakemlere kes, bugünü kurtar. Bugünü kurtarıyorlar ama bilmiyorlar ki geleceklerinden veriyorlar. Bir hata silsilesi sizi bir yere götürüyor. Futbolcular da nasıl olsa başkan faturayı hakemlere kesiyor diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz."

"BİZ BUNU DÜZELTECEĞİZ"

"İngiltere'nin yayın geliri 6.5 milyar pound. Düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız. Bahis olayına girdik, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Yetişmeleri lazım. Toprağa sebze ekiyorsun iki ayda alamıyorsun. Biz bunu düzelteceğiz, onda şüphe yok ama futbol ailesi sahip çıkarsa daha çabuk sonuç alırız. Baskı altına alarak hataya niye meyil veriyoruz ki..."

TÜRKİYE'DE MAÇ SONU YORUMLARI

"Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de maç yorumları kaç dakika ve üslupları ne. 5-10 dakika yorum yapıyorlar, bizde saatlerce sürüyor. Yorum yapanların yüzde 80'i... Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi karnelerini, sicillerini ekrana koysunlar. Talimatla 6-0, 7-0 maç bitiren adam tanıyorum. Ben 40 yılı biliyorum. Futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, milli takımlarımızın dünya arenasında sürekli yer almasını istiyorsak bu yapılanmanın içinde medya ayağı da çok önemli. Oralara ulaşmak istiyorsak, 5 büyük lig diyoruz, bakalım oradaki yorumlar ne. Devletin düzenlemesi lazım. Orada talk-show yapmanın bir faydası yok."

"Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz."

YABANCI HAKEM

"Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki..."

DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN YOKLAR?

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, "Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu, yeni toparlandı kendine geldi. Bir tane hakemimiz var, onun da o olaylardan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler. Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber, olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz."

"KADERİ HAKEMLER BELİRLEMEDİ"

"Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu."