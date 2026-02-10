İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: O hakemlerle yollarımızı ayırdık

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasında 'Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

10 Şubat 2026 Salı 15:15
İbrahim Hacıosmanoğlu: O hakemlerle yollarımızı ayırdık
ABONE OL

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık." dedi.

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz." diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak." dedi.

"BU YIL SAYI ARTACAK"

Hacıosmanoğlu, son olarak, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

