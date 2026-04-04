İbrahim Hacıosmanoğlu: Parayı mezara götürmeyeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım hakkındaki prim tartışmalarıyla ilgili, "Çocukları en ufak motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz. Kimse merak etmesin biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçını izlemek üzere Papara Park'a gelen Hacıosmanoğlu, maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı olarak üçüncü Trabzonlu başkan olarak Dünya Kupası'na gidileceği belirten Hacıosmanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seneler arasında çok değerli federasyon başkanları Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın bir manası yok. Bu milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak da düşünmeyelim. Biz Türk-İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyonu aradı, 80 milyon olarak düşünmeyin Türkiye'yi. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda başarısını bekliyor gurur duyacağız diye. Kosova'yı yendik, bir saat sonra Kosova Federasyon Başkanı, 'Başarılar diliyorum mahcup etmeyin bizi' diye o da bir saat sonra dilekte bulundu. Cenabıallah nasip eder inşallah. Söylediğim gibi kupayı alır geliriz."

- "Hiç kimsenin hakkı yenmesin, sahada kim hak ediyorsa o kazansın"

Hacıosmanoğlu, hakemin konuşulmadığı ve hak eden takımın kazandığı bir müsabaka dileyerek, "Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin, oynanan futbolu görsün. Ben o yönden bakıyorum. İnşallah öyle olur. Hakem arkadaşlarımız da maçı güzel yönetirler. Hiç kimsenin hakkı yenmesin, sahada kim hak ediyorsa o kazansın." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım hakkındaki prim tartışmalarıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Cenabıallah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bugünler için lazım. Çocukları en ufak motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz. Kimse merak etmesin biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. 'Dünya şampiyonu olun' dedim, ondan sonrasında da belki de hayal etmeyeceğimiz şeylerle karşılaşacaklar, Cenabıallah nasip etsin. İnsanlar konuşuyorlar, bir şeylerin altında bir şeyler arıyorlar ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin."

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kontratının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soru üzerine Hacıosmanoğlu, "Kendisi zaten uzun süre kontratı var. Ona Allah nasip ederse ben olduğum sürece, yani Kosova'dan kötü bir sonuç alsaydı da biz devam ettiğimiz sürece kendisiyle devam edecektik. Çünkü bu takımı yapan o, bu aile ortamını kuran o. Zaten yeni sözleşmeye imza atmıştık. Bu çocuklarla beraber bu çocuklar 2-3 turnuva daha oynarlar inşallah başlarında da Montella olur, devam ederler." ifadelerini kullandı.