Avustralya yenilgisinden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Milli Takım'ın, Paraguay maçı öncesi yara sarma çabaları devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önce Teknik Direktör Vincenzo Montella, ardından da futbolcularla görüştü. Başkan Hacıosmanoğlu, yenilgi sonrası yapılan eleştirilere oyuncuların kulak asmamalarını isteyerek, kalan 2 maçta telafi şansları olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Başınızı dik tutun. Size güveniyoruz" mesajını da ileten Hacıosmanoğlu, "Geçmiş, geçmişte kaldı geleceğe bakacağız. Önümüzdeki maçların ikisini de kazanıp, grup birincisi olma şansımız bile var" dediği öğrenildi. Milli Takım'ın 14 Haziran'da alınan yenilginin şokunu atlattığı ve moralinin iyi olduğu da bildirildi. Sakatlığı tamamen geçen Kenan Yıldız da ilk 11'de oynayacak duruma geldi.

TERİM'E YAKIŞTIRAMADIM

Başkan Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'e sitem etti: "Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. 'İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız' diyor. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksanız söyleyin de hazırlık yapalım. Ben de dahil fatura ödemesi gereken kim varsa öder. Ama şu süreci bir atlatalım."

SIRTLANLIK AKBABALIK VAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım'ın başarısızlığını bekleyenlerin olduğunu söyledi ve sert konuştu: "Çöl gibi bir yerdeyiz. Sırtlanlar saldırır, akbabalar da yukarıdan yaralanan, ayağı kırılan var mı diye süzer. Daha ilk maçta akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Bizim Çocuklara inancımız tam. 5 aylık bebeğiyle İsviçre'den gelenler var. Teyze gece 01.30'da otelin önüne gelmiş, 'ev yemeği yapıp getireyim, çocuklara moral olur' diyor."