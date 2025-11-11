İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2372
  • EURO
    48,909
  • ALTIN
    5614.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! ''Kimseye taviz vermeyeceğiz''
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! ''Kimseye taviz vermeyeceğiz''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu 'Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA11 Kasım 2025 Salı 15:36 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! ''Kimseye taviz vermeyeceğiz''
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için hiç kimseye taviz vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi ile hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözüyle göreve geldiklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik ve iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. 'Temiz futbol' için çıkılan bu yolda başsavcılığımızın, emniyet teşkilatımızın, Türk futbol ailesinin ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Ancak her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır."

  • İbrahim Hacıosmanoğlu
  • bahis soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.