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Spor

İbrahim Hatipoğlu: Çok kolay penaltı veriliyor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2024 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
İbrahim Hatipoğlu: Çok kolay penaltı veriliyor
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"YOL KAZASI OLDU"

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.

Kendilerine çok kolay penaltı verildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." ifadelerini kullandı.

"FİKSTÜRÜN YOĞUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"

İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstür ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik."

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