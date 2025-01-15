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Spor

İbrahim Hatipoğlu müjdeyi verdi! ''Mauro Icardi ilk fırsatta buraya dönecek''

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Mauro Icardi İstanbul'a dönüş tarihi hakkında konuştu.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
İbrahim Hatipoğlu müjdeyi verdi! ''Mauro Icardi ilk fırsatta buraya dönecek''
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan golcü futbolcu Mauro Icardi'nin, Arjantin'deki evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalıştığını belirterek, "İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini hatırlatarak, "Süreç, Yener İnce hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

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