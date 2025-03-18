İbrahim Hatipoğlu: Namağlup şampiyon olacağız

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yeni tesisle ilgili, "İnşallah yeni zaferlerin yaşanacağı, Avrupa'da yeni kupaların geleceği bir tesis olur. Hep birlikte burada büyük zaferlere şahitlik ederiz." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Maçlar sahada kazanılıyor. Birkaç maçlık puan kayıplarında insanların hemen geçmişteki bütün büyük emekleri yok sayıp sadece birkaç maçlık değerlendirmelerle yorumlar yapmasının ne kadar yanlış olduğunu son hafta gördük. İyi bir takımımız var. Bu takımın Okan hocamız önderliğinde şampiyonluğu yakalayacağına yürekten inandığımızı hep söyledik. Zorlu bir süreçler yaşadık. Özellikle ocak ve şubat ayı arka arkaya oynadığımız maçlar nedeniyle zorlu geçti. Sahada insanlar görev yapıyor. Hiçbiri makine değil. Hepsinin aynı performansta oynamasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Bu süreçte istemediğimiz birkaç beraberlik aldık. Günün sonunda 22 galibiyet, 5 beraberlikle namağlup bir şekilde rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Oluşturulmak istenen bir algıydı. Galatasaray'ın puan kaybedeceği, rakibimizin şampiyon olacağını empoze etmeye, kamuoyunu buna inandırmaya çalıştırlar. Bu organize, planlı bir hareketti. Geçen haftaya kadar Galatasaraylı birçok insanı bile bu plan etkiledi. Bir umutsuzluk havası yaratılmaya çalışıldı. Zafer inananlarındır. Galatasaray martta yarışın içindeyse mayısı bırakmamıştır. Mayıslar bizimdir. Bu sene de şampiyonluğu kazanacağız. İnşallah 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı sahada hak ederek namağlup bir şekilde kazanacağız."