Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da yönetici İbrahim Hatipoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Beklemediğimiz bir sonuçla maçı tamamladık buraya gelen bizi aralıksız destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Unutmamamız gerek bir şey var ki bugün burada olmamızın temel sebebi hocamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz."

"OYUNCULARIMIZI VE HOCAMIZI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

"Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla sahadan mağlup ayrılıyoruz. Yapacağımız tek şey, bugün hocamıza ve futbolculara sahip çıkıp yeni bir hikayenin bu geceden itibaren yazılması için çalışmak. Oyuncularımızı ve hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşılabilir."

"EKSİK NOKTALARI SÜRATLE GİDERMEK ZORUNDAYIZ"

"Genel bir sorun değil ama sezon başlangıçlarında zorlanıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl da böyleydi. Biraz daha fazla mücadele etmek bu takımın eksik noktalarını süratle gidermek zorundayız. Galatasaray'ın geninde finalleri hep kazanmak var. Şampiyonlar Ligi play-off turunda hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yapacağımız tek şey bu sonuçta ders alıp, hatamızı eksikliğimizi gidererek Süper Lig'de 25. şampiyonluğumuz için yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor."

"EN AZ 2 BÖLGEYE TRANSFER YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Transfer çalışmalarının bütçesi burdan gelecek parayla alakalı bir bütçe değildi. Bizim zaten planlarımız var, eksikliklerini tespit ettiğimiz bölgeler var. Bununla ilgili bir takım çalışmalarımızda artık son aşamaya gelmiş durumda. Biz planladığımız şekilde eksik noktalarımızı gidereceğiz. Biz elbetteki uzun zamandır transferlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En az iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalarımız devam ediyor."