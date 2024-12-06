İbrahim Hatipoğlu: TFF Başkanı'nın açıklamaları kabul edilemez

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İbrahim Hatipoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Gerçekten dün akşam Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Çok büyük bir ayıp yaşandı. Bir devlet kanalında TFF Başkanı, tarafsız olması gereken, adalet dağıtması gereken bir kişi direkt kulübümüz başkanı Dursun Aydın Özbek'i hedef alarak, kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Bundan endişe duyuyor muyuz, Galatasaray adına hiçbir endişe duymuyoruz.

Biz herkes, Galatasaray'a karşı kim, ne düşmanlık, kin besliyorsa bunları açıkça göğüslemeye hazırız. Biz Galatasarayız. Bir savaş ilan ediyorlarsa mücadele edecek gücümüz var. Bu tip saldırılar Galatasaray'ı sadece kenetler. Biz TFF'yi de, onun atadığı kötü niyetli insanları da, rakiplerimizi de iyi ve adil oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Bunun dün yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz."

"HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek ile ilgili sözlerine ise Hatipoğlu, "Dursun Özbek şahsında bir şeyler söylerken Galatasaray Kulübü'nü ayırmaya çalıştı. Bu mümkün müdür? Sayın Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıdır. Bu büyük Galatasaray ailesinin lideridir.

Ona yapılan her saldırı, tüm Galatasaraylılar'a yapılmış sayılır. Biz bu bilinçteyiz. Galatasaray Spor Kulübü ile Dursun Özbek'i ayrı göstermek beyhude bir çabadır. Bizim için bundan sonra her türlü ortamda Galatasaray'ın haklarını savunacağız. Hiçbir endişemiz yok. İyi bir takımımız var. 13 maçlık performansı, bir gösterge bütün bunlara rağmen alınmış bir liderliktir.

Bu başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyon olacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Taraftarlarımız endişe etmesinler. Bugün Galatasaray için kenetlenme günüdür. Bugün kendisini Galatasaraylıyım diyen herkes için birlik beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Futbol paydaşı olan herkesin, bu kabul edilemez adaletsiz tutuma karşı sesini çıkarması da onların da geleceği için son derece önemlidir. Bugün susan herkes, yarın aynı muameleyle karşı karşıya kaldıkları zaman, sessiz kalmalarının bedelini ödemek zorunda kalırlar." şeklinde konuştu.