İbrahim Öztürk'ten Süper Lig'de tarihi gol

Altay, uzun maratonda 39 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde ise 57 gol gördü. Sezona adı geçen hafta başkan adayı olarak da geçen Teknik Direktör Mustafa Denizli ile başlayan, ardından Mert Nobre ve Serkan Özbalta ile çalışan İzmir ekibi ligi Sinan Kaloğlu ile tamamladı. Kaloğlu, Altay'ın başında 7 maça çıkıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kaloğlu, taraftara teşekkür ederek, "İyi bir maç oynadık. Genç futbolcularımız gelecek sezon için ışık verdi" diye konuştu.

İBRAHİM ÖZTÜRK 41 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Altay'ın tecrübeli kaptanı İbrahim Öztürk, sezonun son haftasında attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun son maçında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kasımpaşa'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlılarda takımının ilk golünü kaydeden İbrahim Öztürk, lig tarihinin gol atan en yaşlı oyuncusu oldu. Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayan İbrahim 40 yıl 334 günlükken fileleri sarstı. Son 5 sezondur 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terletip ligin halen oynayan en yaşlı futbolcusu olan deneyimli stoper bu sezon 25 maça çıktı. Daha önce 2006-2008 yılları arasında 1'inci Lig'de Altay'da oynayan İbrahim, 2010'da Bursaspor'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.