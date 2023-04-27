İbrahim Üzülmez: Arda Turan'a destek versinler, şampiyon olsunlar

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'la şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'da alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yönetim yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi Eyüpspor, Üzülmez'den sonra TFF 1.Lig'e çıkartan teknik direktör Zafer Turan'la anlaşmıştı. Turan'la da iyi sonuçlara imza atamayan Eyüpspor takımın başında A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan'ı göreve getirdi.

Galatasaray'dan ayrılıp futbolu bıraktıktan sonra ilk kez teknik direktörlük görevi yapan Arda Turan ilk maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. İç sahada Pendikspor'la karşılaşan Eyüpspor, 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevi yapan Arda Turan hala galibiyetle tanışamadı.

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un sezona birlikte başladığı İbrahim Üzülmez dün gece A Spor'a konuk oldu. Üzülmez Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunurken, takımla ilgili de çarpıcı açıklamalara imza attı. Üzülmez, Eyüpspor'da başta oyuncular olmak üzere herkesin özeleştiri yapması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"İKİNCİSİN, BİR YENİLGİYLE NEDEN ELEŞTİRİYORSUN?"

Oyuncular özeleştiri yapmıyor. Oyuncular geliyor ve parasını kazanıyor ama sen kazandığının karşılığını vermen için gayret göstermen gerekiyor. 53 puan almışız, takım ikinci sırada, 3. sıradaki Rizespor'la 4 puan fark var. Bir maç kaybetmede hocayı neden eleştiriyorsun. İbrahim Üzülmez ayrıldı, takım bir adım geride" sözlerini kullandı.

"ARDA TURAN'A DESTEK VERSİNLER"

Eyüpspor taraftarının kendilerine destek vermediğini ancak yeni teknik direktör Arda Turan'a destek olmaları gerektiğini belirten Üzülmez, "Eyüpspor taraftarına kırgınım, bizlere destek vermediler. Şimdi Arda Turan'a versinler, şampiyon olsunlar. Murat Başkan yatırımlarının çalışmalarının karşılığını alsın istiyorum" diye konuştu.

"ARDA ONU YAPACAK KARAKTERDE DEĞİL"

Görevini bırakmadan önce 'Ben buradayken kulüple görüşen hocalar var, biliyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Üzülmez, "Ben görevdeyken bahsettiğim isim Arda Turan değildi. Kulağıma geldi, isim vermek istemiyorum. Arda onu yapacak karakterde bir insan değil zaten. Futbol camiası kolay bir camia değil, bir takımda bir hoca bıraktığı zaman telefonlar çalıyor. Bir takımın başında hoca varken bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hakemleri eleştiriyoruz ya, futbol camiası olarak hepimizin kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Yaptığım açıklama ne kadar doğru bilmiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Takıma bir mesaj vermem gerekiyordu. Oyuncu da acaba hoca gidiyor mu diye merak eder. Oyuncu sahanın içinde cin gibi değil de sahanın dışında cin gibi hepsi" diyerek açıklamalarını tamamladı.