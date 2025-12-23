İbrahim Üzülmez: Bir sonraki aşama gruptan çıkmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yoluna galibiyetle devam etmeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında 24 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK ile karşılaşacak Iğdır FK, çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

Türkiye Kupasında ilk defa gruplara kalmayı başaran teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır ekibi, Aliağa maçından da galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı ve Süper Lig takımlarıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Son 5 maçının 3'ünden galibiyet, 2'sinden de beraberlikle ayrılarak 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Iğdır ekibi, Aliağa maçını da kazanmayı istiyor.

Iğdır'daki tesislerde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yarın oynanacak Aliağa maçından beklenen sonucu elde edip ligdeki yükselişini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

"İLK PLANLAMAMIZDAKİ HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır ekibinin ilk defa gruplara kaldığını ve planlamalara göre ilerlediklerini söyledi.

Üzülmez, "Bu kadar gayret gösteren bir başkanımız varken, gruplarda da bu kentin bir şekilde bu kupanın içerisinde bulunması gerektiğini söylemiştik. İlk planlamamızdaki hedefimize ulaştık, gruplara kaldık. Sonraki aşamamız gruptan çıkmaktır. Aliağa maçında da onu başaracağımıza inanıyorum. Şimdi çarşamba günü de Aliağa maçıyla start veriyoruz kupada. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Rakiplerin kim olduğuna bakmaksızın kendi mücadelemizi ve kendi oyun anlayışımızı saha içerisinde göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Aliağa maçından galibiyetle ayrılıp gruptan çıkarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini belirten Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Sezonun son 3-5 haftasına baktığımız zaman oyuncu da mental anlamda yavaş yavaş tatil hazırlıkları içerisinde olabiliyor. Olmaması için gerekli toplantıları yaptık ve Aliağa maçında da en iyi şekilde çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yapımızda ve karakterimizde mücadelenin olması gerekiyor. Rakibin kim olduğundan ziyade bizim saha içerisinde göstereceğimiz mücadelenin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim ki geldiğimiz noktada başarılı olduk."