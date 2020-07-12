İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İbrahim Üzülmez: ''Galatasaray'ı farklı yenebilirdik''
Spor

İbrahim Üzülmez: ''Galatasaray'ı farklı yenebilirdik''

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasray'ı 1-0 yenen Ankaragücü küme düşmeme mücadelesi veriyor. Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2020 Pazar 21:12 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:12
ABONE OL

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı daha farklı yenebileceklerini vurgulayan Üzülmez, "Müthiş oynadık, sıfır hatayla bitirdik. Kazanmamıza rağmen biraz daha final paslarını iyi yapabilseydik; Galatasaray'ı farklı da yenebilirdik. Biz haddimizi bilerek, bize yakışan şekilde oynadık. Kalan maçlarımızı da kazanarak bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz, neden olmasın diyoruz." dedi.

"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPARIZ"

Karşılaşma öncesinde Ante Kulusic ile Gerson Rodrigues arasında yaşanan tartışma için de konuşan genç teknik adam, "Rodrigues ile olan sıkıntısı takım kaptanı Ante ile ilgili olan bir durum, detaylarını hafta içi anlatırız zaten. Galatasaray karşısında Rodrigues'in eksikliğini hissetmedik, başkanla konuşacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.