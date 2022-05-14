İbrahim Üzülmez: Kocaeli'de değer görmediğimi düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, iki takım için de önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirtti.

Takıma geldikleri üç günlük süreçte Kocaelispor'u analiz etmeye çalıştıklarını vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

Rakibin hızlı çıkışlarında lehimize sonuçlar oluşacağını söylemiştik. 15-25 dakikalık süreye baktığımızda yakaladığımız pozisyonlar var, bunların 2 tanesini değerlendirdik. Sonra skoru koruma içgüdüsüne girdik. İkinci yarı riskleri alan Kocaelispor karşısında orta sahada fiziksel sıkıntı yaşadık ve rakibe pozisyonlar verdik. Kaliteli ayaklarımız var. Özellikle hücumda önemli oyunculara sahibiz, bunları kullanacağız. Orta sahadaki tempoyu artırmamız gerekiyor. Play-off'a kaldığımız için mutluyuz.

Üzülmez, bir basın mensubunun "Kocaelili olarak Kocaelispor'un durumunu değerlendirir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Kocaeli çocuğuyum, Kocaeli'yi seviyorum, orada yatırımlar yaptık. Orada değer görmediğimi düşünüyorum. 4 kere hoca değiştiler, yüzümüze bakmadılar. Telefon bekledik ama çalmadı. Her kent bir şekilde kendi çocuğuna sahip çıkar ama Kocaeli'de hiç destek verilmedi. Ben iyi bir Kocaeliliyim, o kenti seviyorum. Yeğenlerim, kardeşim iyi Kocaelililer, her hafta maça gidiyorlar. Biz de duygusallaşacağız ama en azından bir telefon açıp görüşlerimizi alabilirlerdi. Üzüntülüyüm, yardımcım da Kocaelili. Yaptıkları yanlışları dile getirmeye çalıştık ama onlar daha iyisini biliyordur belki de.