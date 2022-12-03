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Spor

İbrahim Üzülmez: Mutluyuz, iyi bir gidişatımız var

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında evinde Tuzlaspor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez: Mutluyuz, iyi bir gidişatımız var
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'u 2-0 mağlup eden Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar saha içinde oyunu domine eden ve kazanmak için mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Bodrumspor mağlubiyetinden sonra çok önemli bir seri yakaladığımızı düşünüyorum. Bu süreçte oyuncularım sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirdiler. Bugün de hava şartlarına baktığınız zaman kolay olmayacak bir maçtı. Oyuncularımızın sahada disiplinli mücadelesiyle kazandığımız bir 3 puan oldu." ifadelerini kullandı.

Oyun içerisinde bazı hatalar yaptıklarını da kaydeden Üzülmez, "Bunları hoş görmek gerekiyor. Mutluyuz, iyi bir gidişatımız var. Eğer yanılmıyorsam iç sahada 11. galibiyetimiz oldu. Bu, çok kolay bir seri değil. Bu, birlikteliğimizin bir ürünü. Şimdi ara var. Arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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