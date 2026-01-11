İbrahim Üzülmez: Oyuncu da sorumluluk alacak

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıya iyi başlamak istediğimiz bir maçtı. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerine yaptık ama saha içerisinde hazırlıklı olmadığımız bir kırmızı kart, dengelerimizi bozdu. 18. dakikada kırmızı kart gördüğünüzde teknik adam olarak zaten bütün planlarınız bozuluyor. Bir kırmızı kart olduğunda maalesef planlamalarınızın hiçbiri gerçekleşmiyor. Teknik adamlar sorumluluk alıyor, teknik adamlar değişiyor. Oyuncular devam ediyor. Üzülüyoruz, bu kadar emek, bu kadar gayret. Ona rağmen oyuncularımdan Allah razı olsun. Hepsi çok onurlu bir şekilde mücadele ettiler. Zorlu saha koşullarına rağmen gayretli mücadele etmeye çalıştılar. Oyun bizim aleyhimize de dönebilirdi. Çok kritik pozisyonlarımız var. Mendes ve Fofana ile girdiğimiz pozisyonlar var. 17. dakikada kırmızı kart gören bir takımın saha içerisindeki mücadelesi bu olur. Planlama var. Oyuncuya ihtiyacımız var. Kulübümüzü seviyoruz, başkanımızı seviyoruz. Maalesef bizim tarafımızdan oyuncu da aldıramıyoruz. İstediklerimiz de gerçekleşmiyor. Başkanımızla da oturup konuşacağız. Oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor. Her mağlubiyet sonrası teknik adamlar ayrılıyor, teknik adamlar görevi bırakıyor. Ama biraz da oyuncu tarafından bakmak lazım. Oyuncu da sorumluluk alacak. Oyuncu da öz eleştirisini yapacak. Biz hedeflerimizden sapmadık. Hedeflerimize gideceğiz. Bunu yapmak için de bu tür hatalar yapmamak lazım. Bruno gibi deneyimli bir oyuncunun da bu hatayı yapmaması lazım. Orada otokontrolünü iyi yapması lazım. Hocalar değişiyor, oyuncular devam ediyor. Biz de üzülüyoruz, üzüldüğümüzle kalıyoruz. Ona rağmen 18. dakikadan sonra 90+4'e kadar 10 kişi mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Başkanımızla oturup konuşalım. Bu takıma takviye de lazım. Bu takımdan ayrılacak oyuncuların da olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ HOCALARA DA GÜVENİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncularının 10 kişi kalmalarına rağmen sonuna kadar mücadele ettiklerini ve gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Bu maçta canla başla mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Eksik kaldıktan sonra da oyuncularımın gösterdiği özveri var. Biz yaş ortalaması olarak yüksek bir takımız. Ona rağmen 10 kişi kaldıktan sonra gösterilen mücadele takdir edilesi bir mücadeledir. Böyle önemli ve kritik bir maçta eksik kalmamamız lazım. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz diyoruz, bir kırmızı kart bütün planlamayı bozuyor. Hoca yetersiz denilerek, o gitsin öbürü gelsin şeklindeki döngü sürekli tekrar ediyor. Biraz hocalara da güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocaların da samimiyetine inanılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular değişmiyorsa hocalara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"YABANCI OYUNCUYU LİMON GİBİ SIKMAK LAZIM"

Müsabakanın 18. dakikasında kırmızı kart gören Gianni Bruno'nun kendisine hakim olması gerektiğini belirten İbrahim Üzülmez, "Daha önce de bu tür olaylar oldu. Ceza sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Bilmiyorum, benden sonra arkadaşları toplayıp bir özür dilemiş herhalde. Giden 3 puan. Belki hoca gidiyor. Gene de 10 kişi mücadele eden oyuncu grubundan Allah razı olsun. Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin. Oyuncu da kendi öz eleştirisini yapsın. Bu şekilde oyuncu da yol alır, teknik adam da yol alır, kulüp de yol alır. Hep beraber yükümüzü alırız, yolumuza gideriz. Her şeye rağmen sorumluluk alacağız. Bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.