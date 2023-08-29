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Spor

İbrahima Fofana PFDK'ye sevk edildi

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Fofana gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

29 Ağustos 2023 Salı 18:24 - Güncelleme:
İbrahima Fofana PFDK'ye sevk edildi
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Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Fofana gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Kocaelispor, Altay ile karşı karşıya gelmişti.

Kocaelispor'un, Gineli orta saha oyuncusu İbrahima Fofana, Altay forması giyen Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı için kırmızı kart görerek oyundan ihrac edilmişti.

TFF yaptığı bu açıklamayla Fofana'nın, PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı:

"Kocaelispor Kulübü futbolcusu İbrahima Breze Fofana'nın 27.08.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İbrahima Fofana'nın, 44. maddenin uygulanması halinde 5-10 maç arası bir ceza alması bekleniyor.

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