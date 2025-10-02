İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Ibrahima Konate İtalyan devinin radarında

Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, İtalyan kulübü Inter'in radarına girdi.

2 Ekim 2025 Perşembe 15:36
Ibrahima Konate İtalyan devinin radarında
Liverpool forması giyen savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin talipleri artıyor.

BEDELSİZ İSTİYOR

Fransız savunma oyuncusu için daha önce Real Madrid'in adı geçerken bu kez gündeme Inter geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ibrahima Konate'nin, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2021 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Konate, İngiliz ekibinde 141 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
