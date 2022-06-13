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Spor

İbrahima Yattara bu kez Ortaköyspor'a transfer oluyor

Futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da 42 yaşında geçici olarak sahalara dönen Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahima Yattara, bu kez Muğla yolcusu.

DHA13 Haziran 2022 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
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Gine asıllı eski futbolcu bu kez Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'un radarına girdi. Yattara ile ilgilendiklerini ifade eden Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, başarıları ile lige damga vurmak istediklerini söyledi.

Geçen sezon Muğla 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Ortaköy, Yattara'yı gündeme aldı. Başkan Hüseyin Uçar, yeni sezon için Yattara ile transfer görüşmelerine başladıklarını kaydetti. Ortaköyspor olarak hedeflerini BAL olarak belirlediklerini ifade eden başkan Uçar, "Yattara transferi gerçekleşirse hem takımımıza katkı verecek hem de Muğla Süper Amatör Ligi'ne renk ve kalite getirecek" diye konuştu.

Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

  • İbrahima Yattara
  • Ortaköyspor
  • Süper Amatör Lig

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