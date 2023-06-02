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Spor

Ibrahimovic, 1 daha futbol oynamak istiyor

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic İtalyan basınına verdiği röportajda 1 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

2 Haziran 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Ibrahimovic, 1 daha futbol oynamak istiyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha futbola devam etmeyi planlıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zlatan, bu sezon sakatlıklardan dolayı sadece 4 maç oynabildi. Buna karşı İsveçli golcü futbolu bırakmaya niyeti yok.

Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada; 'Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. Kafam çok güçlü, her döndüğümde kendimi Süpermen gibi hissediyorum ama dengeye sahip olmalıyım.' ifadelerini kullandı.

EURO 2024 HAYALİ

Henüz Milan ile bir anlaşması olmadığını İtalyan ekibiyle boş bir kağıda imza atabileceğini de vurgulayan Ibrahimovic ile bir başka Serie A takımı Monza ilgileniyor.

41 yaşındaki yıldızın hedefinin, sakatlığını tamamen atlattıktan sonra 1 sezon daha futbol oynamaya devam edip gelecek yaz oynanacak Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi İsveç adına forma giymek olduğu da belirtiliyor.

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile 2.döneminde toplam 37 gol atarken geçen sezon 11 sezon ardıdan Serie A şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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