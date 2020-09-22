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  • Ibrahimovic attı Milan kazandı! Maç sonucu: Milan 2-0 Bologna
Spor

Ibrahimovic attı Milan kazandı! Maç sonucu: Milan 2-0 Bologna

İtalya Seri A'da Milan evinde Bologna'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Takımının 2 golüne de imza atan yıldız isim oynadığı son 18 maçta 13 gol atıp 5 asistlik bir performans gösterdi.

22 Eylül 2020 Salı 00:08 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 00:08
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İtalya Serie A'nın açılış haftasında Milan sahasında Bologna'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak sezona galibiyetle merhaba dedi.

Mücadelenin 35. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in golüyle Milan ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya başladıktan kısa süre sonra Ibrahimovic, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Milan ikinci golden sonra da net fırsatlar yakaladı ancak başka gol olmayınca Milan sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 71. dakikada yerini yeni transfer Brahim Diaz'a bıraktı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic oynadığı son 18 maçta 13 gol atıp 5 asistlik bir performans gösterdi.

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