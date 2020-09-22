22 Eylül 2020 Salı 00:08 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 00:08

İtalya Serie A'nın açılış haftasında Milan sahasında Bologna'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak sezona galibiyetle merhaba dedi.

Mücadelenin 35. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in golüyle Milan ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya başladıktan kısa süre sonra Ibrahimovic, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Milan ikinci golden sonra da net fırsatlar yakaladı ancak başka gol olmayınca Milan sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 71. dakikada yerini yeni transfer Brahim Diaz'a bıraktı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK



38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic oynadığı son 18 maçta 13 gol atıp 5 asistlik bir performans gösterdi.