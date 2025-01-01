Ibrahimovic: Fonseca sürekliliği sağlayamadı

Zlatan Ibrahimovic, Milan'daki teknik direktör değişikliğine dair açıklamalarda bulundu.

Takımın mevcut durumu hakkında net bir değerlendirme yapan Ibrahimovic, Paulo Fonseca'nın görevine son verilmesinin ardından, yeni teknik direktör Sergio Conceição'a olan güvenini dile getirdi. Milan'ın danışmanlığını yapan Zlatan, "Fonseca'ya yaptığı işler ve profesyonelliği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisine büyük saygım var. Ancak sonuçlarda sürekliliği sağlayamadı ve Milan'da sonuçlar her şeyin temelidir."

'HATA YAPTIK'

"Roma maçının ardından onu kovma kararı aldık ve onu basın toplantısına göndermekle hata yaptık. Paulo ve taraftarlardan özür diliyorum."

'HEDEFİMİZ SÜPER KUPA'

"Taraftarlarımızı anlıyoruz. Onlara büyük saygı gösteriyoruz. Takımın mevcut sonuçlarından memnun olmayan ilk kişiler biziz. Hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız. Süper Kupa bunlardan biridir. Sorumluluk yalnızca teknik direktörle ilgili değil, hepimizin bunu paylaşması gerekiyor."

'CONCEICAO BİR WINNER'

"Herkes Conceição'ı tanıyor. Karakteri var, kazanan bir kişi. Bunu Porto'da zaten kanıtladı. Net bir vizyona sahip. Geldiği anda takımı hemen çalıştırmaya başladı. Bizim görevimiz ona ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamaktır." yorumunda bulundu.

MILAN'DA SON DURUM

Milan, Serie A'da çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar ligde 27 puanla 8. sırada yer alıyor.