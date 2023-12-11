Resmen açıklandı! Ibrahimovic teknik direktör olarak dönüyor

Futbol dünyasının efsaneleri arasında yer alan ve gittiği her takıma damga vuran Zlatan Ibrahimovic, yeni bir kariyere başlıyor. Son olarak Serie A devi Milan'ın formasını giydikten sonra futbolcu kariyerine veda eden yıldız oyuncu, daha sonrasında emekliliğinin tadını çıkarıyordu.

İtalya basını ise çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Aktarılan habere göre, efsane futbolcu teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Zlatan'ın teknik adamlık kariyerine ise ilk olarak Milan'da başlayacağı iddia edildi.

Serie A lideri Inter'in 9 puan gerisinde kalan kırmızı siyahlarda işler yolunda gitmiyor. Aktarılana göre teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor.

Pioli'den boşalacak olan koltuğa ise Zlatan Ibrahimovic'in oturacağı duyuruldu.

Star Gazetesi