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  • Milano'yu terk etti!! İbrahimoviç İsveç hükümetiyle temasa geçti
Spor

Milano'yu terk etti!! İbrahimoviç İsveç hükümetiyle temasa geçti

İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Milano'yu terk eden Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'e gittiği öğrenildi.

15 Mart 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 19:43
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Aftonbladet'te yer alan habere göre; 38 yaşındaki İsveçli futbolcu, İtalya'da havalimanları hemen kapatılmadan önce İsveç hükümetiyle temasa geçti ve ailesiyle birlikte Milano'dan Stockholm'e geçip geçemeyeceğini sordu.

Gerekli izinleri formel bir şekilde alan Zlatan Ibrahimovic, ailesini toparladı ve saatler içerisinde Milano'yu terk etti.

BÜTÜN AİLESİNİ MALİKANESİNE TOPLADI

Bütün ailesini İsveç'teki malikanesine toplayan ve adeta karantina şartları uygulayan Zlatan Ibrahimovic, bir daha İtalya'ya dönmeyi de düşünmüyor.

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsveçli'nin önümüzdeki günlerde geleceği hakkında da kesin kararını verecek.

Bazı haberlerde ise Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilmiş ancak kulüp tarafı bu konu hakkında bir açıklama yapılmamıştı. 

(Sporx)

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