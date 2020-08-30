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Spor

Ibrahimovic, Milan ile devam dedi

Geçtiğimiz sezon Seri A'da Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic kulübünde kaldı. Zlatan, 7 milyon avro karşılığında 1 sezon daha Milan forması giyecek.

AA30 Ağustos 2020 Pazar 18:09 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:10
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.

Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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