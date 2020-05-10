İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ibrahimovic Türk restoranında iftar sofrasında
Spor

Ibrahimovic Türk restoranında iftar sofrasında

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

IHA10 Mayıs 2020 Pazar 16:26 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 16:26
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.