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Spor

Ibrahimovic, Türkiye-ABD maçını değerlendirdi

Futbolun efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD arasında oynanan maçı değerlendirdi. ABD'nin aldığı yenilginin önemli olmadığını ifade eden Ibrahimovic, 'ABD için şimdi Bosna-Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Ibrahimovic, Türkiye-ABD maçını değerlendirdi
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Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın Türkiye karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

Türkiye maçının ABD için belirleyici olmadığını söyleyen Ibrahimovic, asıl sınavın Bosna-Hersek karşısında başlayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE MAÇI BELİRLEYİCİ DEĞİLDİ"

Ibrahimovic, "ABD için Türkiye maçının bir önemi yok. Çünkü şimdi Bosna-Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin." dedi.

Grup aşamasında alınan bir mağlubiyetin telafi edilebileceğini belirten İsveçli futbol adamı, "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Ama bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yoluna devam edecekler." ifadelerini kullandı.

ASIL SINAV BOSNA HERSEK MAÇI

Ibrahimovic, ABD'nin eleme turundaki Bosna-Hersek maçının çok daha farklı geçeceğini vurgulayarak, "Bosna-Hersek'e karşı farklı bir maç olacak ve asıl sınav da bu." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

"BOSNA HERSEK ŞİMDİDEN KAZANDI"

Bosna Hersek asıllı Zlatan Ibrahimovic ayrıca "Bosna'nın ne kadar çok acı çektiğini bildiğimden, bu mutluluğu görmek beni çok duygulandırıyor. 70.000 kişinin şarkı söylediğini görmek... Muhtemelen Bosnalı taraftarlar Dünya Kupası'nı şimdiden kazandı bile." ifadelerini kullandı.

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