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Spor

Ibrahimovic'in yeni hedefi Victor Nelsson

Milan Savunma hattını güçlendirmek isteyen Zlatan İbrahimovic, Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson için transfer görüşmelerine kısa sürede başlayacak. İşte detaylar...

Sabah22 Aralık 2023 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Ibrahimovic'in yeni hedefi Victor Nelsson
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Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Kalulu, Thiaw ve Caldara'nın sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük sıkıntı yaşayan İtalyan devi, 3 yeni isim belirlerken bunların arasında Nelsson da yer aldı.

Diğer iki isimlerse Aston Villa'da oynayan Lenglet ve Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Juan Miranda...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan Ibrahimovic'in transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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