İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ibrahimovic'te korkulan olmadı! Aşil tendonuna övgü dolu sözler
Spor

Ibrahimovic'te korkulan olmadı! Aşil tendonuna övgü dolu sözler

Milan'ın dünkü idmanında sakatlanan Zlatan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Aşil tendonun koptuğu düşünülen ve futbol hayatının bitebileceği iddia edilen İsveçli yıldızın sakatlığıyla ilgili açıklamada 'İbrahimovic'in aşil tendonu mükemmel şekilde sağlamdır' ifadelerine yer verildi.

AA26 Mayıs 2020 Salı 15:39 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 15:39
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sağ baldırından sakatlandığı, aşil tendonunun ise sağlam olduğu duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, basında yer alan iddiaların aksine 38 yaşındaki golcünün aşil tendonunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtilerek, "Zlatan İbrahimovic'in antrenman sırasında sağ baldır soleus kası zarar görmüştür. Aşil tendonu mükemmel şekilde sağlamdır. Oyuncu, 10 gün sonra kontrol muayenesinden geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İbrahimovic, takımının dünkü idmanı sırasında sakatlık geçirmişti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, golcü oyuncunun aşil tendonundan sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği, bunun da kariyerinin sona erdiği anlamına geldiği yorumları yapılmıştı.

Türk Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı ulaştırıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.