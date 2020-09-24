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Spor

İbrahimovic'te koronavirüs çıktı

Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. İsveçli golcü, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:06
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, İbrahimovic’in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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