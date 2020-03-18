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Spor

''Virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider!'' İbrahimovic'ten İtalya için yardım kampanyası!

Son olarak Milan'da oynayan İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, İtalya'yı vuran corona virüs için harekata geçti. Bir kampanya başlatan Zlatan, 100 bin Euro bağışta bulundu.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 21:05
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimoviç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile corona virüs salgını nedeniyle hastanelere bağış kampanyası başlattı. İsveçli yıldız, 100 bin Euro bağışlarken, bir de açıklama yayınladı.

HERKESİ DESTEĞE DAVET ETTİ

"İtalya her zaman bana çok şey verdi ve şu anda dramatik bir zaman" diye sözlerine başlayan Zlatan İbrahimoviç, "Çok sevdiğim bu ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle beraber çalışan insanlarla hastaneler için bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim.

Bu ciddi bir konudur ve sadece video ile değil somut olarak da yardıma ihtiyacımız var. Bu virüsü ortadan yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum.

Hayatımızı kurtarmak için her gün özverili bir şekilde hastanelerde çalışan doktorlara, hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Çünkü bugün onlar için tezahürata yapıyoruz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım. Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider" ifadelerini kullandı.

İşte İbrahimoviç'in paylaşımı:

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