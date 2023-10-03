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Spor

Ibrahimovic'ten tarihi Guardiola itirafı!

2009-10 yılında Barcelona forması giyen Zlatan Ibrahimovic, dönemin teknik direktörü Pep Guardiola ile ilgili itirafta bulundu.

3 Ekim 2023 Salı 18:32 - Güncelleme:
Ibrahimovic'ten tarihi Guardiola itirafı!
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Futbolda yaptığı her hareketiyle gündem olan Zlatan Ibrahimovic, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Piers Morgan ile söyleşi gerçekleştiren Ibrahimovic, 2009-10 sezonunda formasını giydiği Barcelona'da Guardiola ile yaşadığı sorunlara değinirken ona karşı nasıl itaatsizlikte bulunduğunu itiraf etti.

İlk antrenmanın ardından aralarında konuşma gerçekleştiğini söyleyen Ibrahimovic, 'Pep Guardiola'yla tanıştığımda bana şöyle dedi; 'Unutma, burada oyuncular Ferrari'yle gelmiyor.' Peki ben bundan sonra ne yaptım? Tabii ki lanet Ferrari'mle geldim." ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız golcü yazdığı otobiyografisinde Guardiola için 'Omurgasız bir korkak' ifadelerini kullanmıştı.

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