Ibrahimovic'ten tarihi Guardiola itirafı!

Futbolda yaptığı her hareketiyle gündem olan Zlatan Ibrahimovic, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Piers Morgan ile söyleşi gerçekleştiren Ibrahimovic, 2009-10 sezonunda formasını giydiği Barcelona'da Guardiola ile yaşadığı sorunlara değinirken ona karşı nasıl itaatsizlikte bulunduğunu itiraf etti.

İlk antrenmanın ardından aralarında konuşma gerçekleştiğini söyleyen Ibrahimovic, 'Pep Guardiola'yla tanıştığımda bana şöyle dedi; 'Unutma, burada oyuncular Ferrari'yle gelmiyor.' Peki ben bundan sonra ne yaptım? Tabii ki lanet Ferrari'mle geldim." ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız golcü yazdığı otobiyografisinde Guardiola için 'Omurgasız bir korkak' ifadelerini kullanmıştı.