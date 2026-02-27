İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9641
  • EURO
    51,9923
  • ALTIN
    7405.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''İç sahadaki maçı Türkiye'de oynamak istiyorum'' Arda Turan'dan sürpriz talep!
Spor

''İç sahadaki maçı Türkiye'de oynamak istiyorum'' Arda Turan'dan sürpriz talep!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşti. Genç teknik adam,, Polonya ekibini konuk edecekleri maçı Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 21:39 - Güncelleme:
''İç sahadaki maçı Türkiye'de oynamak istiyorum'' Arda Turan'dan sürpriz talep!
ABONE OL

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşti. Arda Turan söz konusu eşleşmeyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

ARDA TURAN RÖVANŞI TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Arda Turan, Lech Poznan ile ev sahibi olarak çıkacakları ikinci maçı Türkiye'de oynamak istediğini duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." dedi.

LECH POZNAN - SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NE ZAMAN?

Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mar Perşembe akşamı, rövanşı ise 10 Mart Perşembe akşamı oynayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.