Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşti. Arda Turan söz konusu eşleşmeyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

ARDA TURAN RÖVANŞI TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Arda Turan, Lech Poznan ile ev sahibi olarak çıkacakları ikinci maçı Türkiye'de oynamak istediğini duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." dedi.

LECH POZNAN - SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NE ZAMAN?

Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mar Perşembe akşamı, rövanşı ise 10 Mart Perşembe akşamı oynayacak.