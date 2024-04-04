Galatasaray, performanslarıyla adından sıkça söz ettiren 6 futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı takımda iş artık imzaya kaldı. İşte o isimler...

KAPTAN İLE DEVAM

Sarı kırmılı takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yeni kontrat görüşmeleri sona erdi. Uruguaylı kaleci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'da yeni sözleşmesi için başkan Dursun Özbek'in "1+1 yıllık olacak" sözleri hatırlatılan Uruguaylı file bekçisi, "Bence başkan konuştuysa, konu kapanmıştır. Sonuçta patron o." dedi. Öte yandan Muslera'nın evinin kira kontratını 1 yıl daha uzattığı öğrenildi.

TORREIRA İLE UZATILACAK

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak bir diğer isim ise Lucas Torreira. Sarı kırmızılı takımın orta sahadaki dinamosu olan Uruguaylı oyuncu ile 2 yılda ha sözleşme imzalanacak. Torreira'nın maaşı 2.7 milyon eurodan 3.5 milyon euroya çıkarılacak.

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ REVİZE EDİLECEK

Sarı kırmızılı takımda 4 yerli futbolcunun ise sözleşmeleri revize edilecek. Bu isimler; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan...

Galatasaray'ın bu 6 futbolcunun yeni sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.