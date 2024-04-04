İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8961
  • EURO
    34,6386
  • ALTIN
    2348.33
  • BIST100
    9129.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İç transferde 6'lı harekat! Galatasaray, yıldızlarıyla nikah tazeliyor
Spor

İç transferde 6'lı harekat! Galatasaray, yıldızlarıyla nikah tazeliyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, iç transferde altı isim için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip yıldız isimleriyle sözleşme yenileyecek.

4 Nisan 2024 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
İç transferde 6'lı harekat! Galatasaray, yıldızlarıyla nikah tazeliyor
ABONE OL

Galatasaray, performanslarıyla adından sıkça söz ettiren 6 futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı takımda iş artık imzaya kaldı. İşte o isimler...

KAPTAN İLE DEVAM

Sarı kırmılı takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yeni kontrat görüşmeleri sona erdi. Uruguaylı kaleci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'da yeni sözleşmesi için başkan Dursun Özbek'in "1+1 yıllık olacak" sözleri hatırlatılan Uruguaylı file bekçisi, "Bence başkan konuştuysa, konu kapanmıştır. Sonuçta patron o." dedi. Öte yandan Muslera'nın evinin kira kontratını 1 yıl daha uzattığı öğrenildi.

TORREIRA İLE UZATILACAK

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak bir diğer isim ise Lucas Torreira. Sarı kırmızılı takımın orta sahadaki dinamosu olan Uruguaylı oyuncu ile 2 yılda ha sözleşme imzalanacak. Torreira'nın maaşı 2.7 milyon eurodan 3.5 milyon euroya çıkarılacak.

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ REVİZE EDİLECEK

Sarı kırmızılı takımda 4 yerli futbolcunun ise sözleşmeleri revize edilecek. Bu isimler; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan...

Galatasaray'ın bu 6 futbolcunun yeni sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.