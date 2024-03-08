İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9559
  • EURO
    34,993
  • ALTIN
    2220.54
  • BIST100
    9076.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İç transferde çıkmaz! Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun ve Salih Uçan
Spor

İç transferde çıkmaz! Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun ve Salih Uçan

Beşiktaş'ta sezon sonu kontratı bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yönetim, halen anlaşma sağlayamadı.

Fanatik8 Mart 2024 Cuma 10:20 - Güncelleme:
İç transferde çıkmaz! Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun ve Salih Uçan
ABONE OL

Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik sürüyor. Geleceği merak konusu olan ve bir türlü çözüme kavuşmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonu serbest kalacak olan ikili ile yapılan görüşmelerde bir türlü ortak yol bulunamadı.

TEKLİF YAPILDI

İki futbolcu, iki yıllık garanti ücret ve 2+1 sözleşme talebinde bulundu. Bu anlamda Cenk, 50 milyon TL talep ederken, Salih ise 45 milyon TL istedi. Daha önce Ahmet Nur Çebi yönetimi, Cenk'e 25 milyon TL, Salih'e ise 22 milyon TL önerince anlaşma olmamıştı. Yeni yönetim adına iki oyuncu ile ön görüşme yapan Samet Aybaba, yıllık 30'ar milyon TL ücret teklifinde bulundu.

ANLAŞMALARI ZOR...

Cenk ve Salih'e 10 gün süre verilip dönüş beklemeye geçildi. Ancak ikisi de yapılan bu öneriyi az buldu. Transferde son sözü ise futbolcuların dönüşü sonrasında başkan Hasan Arat söyleyecek. Fakat gelen son haberlere göre tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaları pek mümkün gözükmüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.