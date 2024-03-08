İç transferde çıkmaz! Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun ve Salih Uçan

Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik sürüyor. Geleceği merak konusu olan ve bir türlü çözüme kavuşmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonu serbest kalacak olan ikili ile yapılan görüşmelerde bir türlü ortak yol bulunamadı.

TEKLİF YAPILDI

İki futbolcu, iki yıllık garanti ücret ve 2+1 sözleşme talebinde bulundu. Bu anlamda Cenk, 50 milyon TL talep ederken, Salih ise 45 milyon TL istedi. Daha önce Ahmet Nur Çebi yönetimi, Cenk'e 25 milyon TL, Salih'e ise 22 milyon TL önerince anlaşma olmamıştı. Yeni yönetim adına iki oyuncu ile ön görüşme yapan Samet Aybaba, yıllık 30'ar milyon TL ücret teklifinde bulundu.

ANLAŞMALARI ZOR...

Cenk ve Salih'e 10 gün süre verilip dönüş beklemeye geçildi. Ancak ikisi de yapılan bu öneriyi az buldu. Transferde son sözü ise futbolcuların dönüşü sonrasında başkan Hasan Arat söyleyecek. Fakat gelen son haberlere göre tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaları pek mümkün gözükmüyor.