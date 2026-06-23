Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR

Bir süre önce kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarına katılmak ve sözleşmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere Türkiye'ye dönmesi planlanıyordu.

Ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemiyor.

Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Galatasaray'daki programının aksama ihtimali nedeniyle Icardi cephesinin karara itiraz ettiği ifade edildi.

ACİL DURUŞMA TALEBİ

Icardi'nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu aktarıldı. Tarafların avukatlarının katılacağı görüşmede, uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.

CHINA SUAREZ İDDİASI

Öte yandan Mauro Icardi'nin özel hayatıyla ilgili yeni iddialar da gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Icardi ile birlikte olduğu bilinen China Suarez'in Buenos Aires'teki bir eğlence mekanında kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

İddialara göre VIP bölümünde bulunan bir kadının Icardi'ye yaklaşması ve futbolcunun da buna karşılık vermesi üzerine Suarez'in sinirlendiği belirtildi. Olayı gördüğünü iddia eden bir kişinin aktardığına göre, Suarez'in genç kadını saçından tutarak bulunduğu alandan uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.