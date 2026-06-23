İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4761
  • EURO
    52,9272
  • ALTIN
    6186.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi, Arjantin'de mahsur kaldı! Türkiye dönüşü krize girdi
Spor

Icardi, Arjantin'de mahsur kaldı! Türkiye dönüşü krize girdi

Mauro Icardi'nin Arjantin'den yurt dışına çıkışının mahkeme kararıyla engellendiği öne sürüldü. Galatasaray'a dönüşü belirsizleşen yıldız futbolcunun, kararın kaldırılması için acil duruşma talep ettiği belirtildi.

BEYZA NUR YILMAZ23 Haziran 2026 Salı 18:24 - Güncelleme:
Icardi, Arjantin'de mahsur kaldı! Türkiye dönüşü krize girdi
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındı. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği ve futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR

Bir süre önce kızlarıyla vakit geçirmek için Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarına katılmak ve sözleşmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere Türkiye'ye dönmesi planlanıyordu.

Ancak alınan karar nedeniyle şu an için geri dönemiyor.

Haberde, yıldız futbolcunun bu gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Galatasaray'daki programının aksama ihtimali nedeniyle Icardi cephesinin karara itiraz ettiği ifade edildi.

ACİL DURUŞMA TALEBİ

Icardi'nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu aktarıldı. Tarafların avukatlarının katılacağı görüşmede, uzun süredir devam eden mali ve ailevi anlaşmazlıkların ele alınacağı kaydedildi.

CHINA SUAREZ İDDİASI

Öte yandan Mauro Icardi'nin özel hayatıyla ilgili yeni iddialar da gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Icardi ile birlikte olduğu bilinen China Suarez'in Buenos Aires'teki bir eğlence mekanında kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

İddialara göre VIP bölümünde bulunan bir kadının Icardi'ye yaklaşması ve futbolcunun da buna karşılık vermesi üzerine Suarez'in sinirlendiği belirtildi. Olayı gördüğünü iddia eden bir kişinin aktardığına göre, Suarez'in genç kadını saçından tutarak bulunduğu alandan uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.