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Spor

Icardi, Arjantin'e dönüyor mu? Menajerinden çarpıcı açıklama

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, Arjantin kulüpleriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Pino, yıldız golcünün Arjantin'de forma giymeyi düşünmediğini belirterek çıkan iddiaları yalanladı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Icardi, Arjantin'e dönüyor mu? Menajerinden çarpıcı açıklama
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında son dönemde ortaya atılan Arjantin'e dönüş iddialarına menajerinden net cevap geldi.

TyC Sports'un haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün Arjantin'e dönmeyeceğini belirten Pino, "Neden üç aydır River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Kimseyle görüşmedik. Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'DE OYNAMAYACAK

Arjantin'e dönüş ihtimalinin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Pino, "Kulüplere ve önemli futbolculara saygımız var ancak bu bizim için bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki sona erer." dedi.

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