Icardi gol sayısını 10'a yükseltti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki 10. golünü attı.
Arjantinli santrfor, mücadelenin 81. dakikasında yaptığı vuruşla skor tabelasını 4-1'e getirdi.
Icardi, bu sezon 24 resmi maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı.
- Barış Alper Yılmaz, gol sayısını 5'e çıkardı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Bu sezonki 23. maçına çıkan Barış Alper, karşılaşmanın 38. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımın 1-0 öne geçmesini sağladı.
EREN ELMALI, SAHALARA GOLLE DÖNDÜ
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, golle sahalara geri döndü.
Eren, maçın 45+2. dakikasında yaptığı vuruşla eski takımı karşısında durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar "Cimbom'un çocuğu Eren Elmalı" şeklinde tezahürat yaptı.
Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16. maçında 4. golünü kaydetti.
YUNUS-SANE İŞ BİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ
Yunus Akgün, Leroy Sane'nin hazırladığı pozisyonla 64. dakikada durumu 3-1'e getirdi.
Barış Alper Yılmaz'ın büyük çabası sonrası topla buluşan Sane, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı.
Milli oyuncu, bu sezon 20. maçında 6. golünü kaydetti.