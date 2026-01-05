İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0386
  • EURO
    50,5236
  • ALTIN
    6147.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Icardi gol sayısını 10'a yükseltti

Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 resmi maçta çift haneli gole ulaşmayı başardı.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
Icardi gol sayısını 10'a yükseltti
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki 10. golünü attı.

Arjantinli santrfor, mücadelenin 81. dakikasında yaptığı vuruşla skor tabelasını 4-1'e getirdi.

Icardi, bu sezon 24 resmi maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı.

- Barış Alper Yılmaz, gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Bu sezonki 23. maçına çıkan Barış Alper, karşılaşmanın 38. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımın 1-0 öne geçmesini sağladı.

EREN ELMALI, SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, golle sahalara geri döndü.

Eren, maçın 45+2. dakikasında yaptığı vuruşla eski takımı karşısında durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar "Cimbom'un çocuğu Eren Elmalı" şeklinde tezahürat yaptı.

Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16. maçında 4. golünü kaydetti.

YUNUS-SANE İŞ BİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

Yunus Akgün, Leroy Sane'nin hazırladığı pozisyonla 64. dakikada durumu 3-1'e getirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın büyük çabası sonrası topla buluşan Sane, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Milli oyuncu, bu sezon 20. maçında 6. golünü kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.