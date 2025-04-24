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Spor

Icardi için ayrılık iddiası: Türkiye'de kalmak istemiyor

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre China Suarez, Türkiye'de yaşamak istemiyor. Bu nedenle Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmak istediği öne sürüldü. İtalyan ve İspanyol kulüplerine mesaj gönderdiği belirtilen Icardi'yle birçok kulüp yakından ilgileniyor.

Akşam24 Nisan 2025 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
Icardi için ayrılık iddiası: Türkiye'de kalmak istemiyor
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili Arjantin basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Puro Show adlı programa göre; 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın sevgilisi China Suarez, Türkiye'de yaşamak istemiyor. Mauro Icardi'nin de bu nedenle Galatasaray kariyerini noktalamak istediği iddia edildi. Bireysel çalışmalarını sürdüren yıldız golcünün menajerine "İtalya ve İspanya'daki seçeneklere bak" dediği vurgulandı. Icardi'nin Sarı-Kırmızılılar'la kontratı gelecek sezon sonunda sona erecek.

5 KULÜP TAKİP EDİYOR

Icardi ile Fiorentina, Atalanta, Real Sociedad, Girona ve Villarreal gibi takımların ilgilendiği bildirildi. Bu 5 kulüp, tecrübeli santrforun bireysel çalışmalarını da yakından takip ediyor. Galatasaray Yönetimi ise Icardi'nin ayrılığına sıcak bakmıyor. Attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu. Cim-Bom'da toplam 87 resmi maçta forma giyen başarılı oyuncu 61 kez rakip fi leleri havalandırdı, 22 kez de asistle katkı verdi.

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