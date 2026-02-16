İSTANBUL 20°C / 12°C
16 Şubat 2026 Pazartesi
  • Icardi için çarpıcı iddia! ''Juventus'a evet demek üzereydi''
Icardi için çarpıcı iddia! ''Juventus'a evet demek üzereydi''

Juventus'un, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edildi. Transferin, sarı-kırmızılı kulüp başkanı Dursun Özbek'in vetosu sonrası gerçekleşmediği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
İtalyan medyası Juventus kafilesinin İstanbul'a inişiyle eş zamanlı olarak transfer iddiası ortaya attı.

Haberin merkezinde, Inter döneminden bu yana araları limoni olan Mauro Icardi ve Luciano Spalletti yer alıyor.

İddiaya göre, Arjantinli yıldız sadece iki hafta önce Juventus'un teklifine "evet" demeye çok yakındı. Siyah-beyazlıların Icardi için hazırladığı 2027 yılına kadar geçerli kontratta, Şampiyonlar Ligi vizesi veya 10 gol barajının aşılması halinde yıllık 7 milyon Euro net maaş gibi çarpıcı maddeler bulunuyordu.

Corriere dello Sport'un haberine göre; bu dev operasyon, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vetosuna takıldı.

Yaklaşan kulüp seçimleri öncesinde taraftarın sevgilisi olan Icardi'yi kaybetmeyi göze alamayan Özbek, transferin önünü tamamen kapattı.

Juventus cephesinde ise Chiellini ve Comolli gibi isimlerin de sürecin dışında kalmasıyla, Icardi'nin Torino rotası başka bir bahara ertelenmiş oldu.

İtalyan basını, Icardi ve Spalletti arasındaki gerginliğin kökeninde Wanda Nara'nın olduğu ve Appiano Gentile dönemindeki krizlerin hala unutulmadığını hatırlatıyor.

