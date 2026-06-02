  • Icardi için transfer açıklaması! İddialara cevap geldi
Spor

Icardi için transfer açıklaması! İddialara cevap geldi

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin adı Arjantin ekibi River Plate ile anılırken, kulüp cephesinden açıklama geldi.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 01:21
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve geleceği merak edilen Mauro Icardi için ülkesi Arajntin'den açıklama geldi.

33 yaşındaki futbolcunun, River Plate'in gündeminde olduğu sosyal medyada ciddi şekilde konuşulurken, Arjantin kulübünden açıklama geldi.

River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Stefano Di Carlo yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, bizim üzerinde konuştuğumuz bir isim değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taraftarlar, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi biten Icardi'nin geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor.

