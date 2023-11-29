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Spor

Icardi, Manchester'a hazır!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, maç saatini bekliyor. Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ilk maçta sarstığı Manchester United filelerini bu kez seyircisi önünde sarsmaya çalışacak.

Sabah29 Kasım 2023 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Icardi, Manchester'a hazır!
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Galatasaray, bugün (çarşamba) Manchester United karşısında kazanıp, Bayern Münih'in de Kopenhag'ı mağlup etmesine odaklandı.

Gruptan çıkmak için oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına Bayern Münih maçını örnek gösterdi ve bu iki karşılaşmadaki futbolu istediğini iletti.

Sarı-kırmızılı takımın hücum hattında Wilfried Zaha - Hakim Ziyech (Mertens)- Kerem Aktürkoğlu üçlüsü ve en uçta da Mauro Icardi ile sahada olması bekleniyor.

ICARDI, MANCHESTER'I BEKLİYOR

Bayern Münih ile oynanan ilk maçta ağları sarsan ancak ikinci müsabakada fırsatları kaçıran Icardi, Alanya müsabakasındaki golü ile kendine gelirken İngiliz ekibine de iyice bilendi.

Manchester United ile deplasmanda oynanan ilk maçta penaltı kaçıran ancak daha sonra fileleri havalandıran Icardi, bu kez taraftarı önünde İngiliz ekibine gol atmak istiyor.

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