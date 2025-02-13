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  • Mauro Icardi'den olay paylaşım! Mourinho'nun ''GOAT'' sözlerine cevap geldi
Spor

Mauro Icardi'den olay paylaşım! Mourinho'nun ''GOAT'' sözlerine cevap geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den olay paylaşım! Mourinho'nun ''GOAT'' sözlerine cevap geldi
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bir paylaşım yaptı.

Mourinho'nun kendisine 'GOAT' demesine göndermede bulunan Galatasaray forması giymiş bir keçi (İngilizce karşılığı goat) görseli paylaştı.

Görselde keçinin yanında 2 Süper Lig kupası, 1 Süper Kupa ve gol krallığını temsilen bir altın ayakkabı yer aldı.

İşte Icardi'nin paylaşımı:

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mauro Icardi'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı 'Crying One (Ağlayan biri)' biri paylaşımı hakkında, "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek Icardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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