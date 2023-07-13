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Spor

Son dakika transfer haberleri: Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Galatasaray transferi ne zaman?

Mauro Icardi Galatasaray transferi ile ilgili son dakika gelişmeleri sarı kırmızılı takımın taraftarlarınca takip ediliyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. Geçen sezon Süper Lig'de 24 resmi maçta forma giyen futbolcu, 22 gol, 7 asistle takımını öne taşıdı. Peki Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Galatasaray transferi ne zaman? İşte detaylar...

13 Temmuz 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Galatasaray transferi ne zaman?
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Galatasaray'ın sevilen futbolcusu İcardi transferinde sona gelindi. Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan forvet oyuncusu İcardi'nin bonservisi alındı. İmzayı atmasına kısa bir süre kalan Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğun en büyük figürlerinden biri de Mauro Icardi transferi ile ilgili son dakika haberi

ICARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, 30 yaşındaki Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferini tamamladı. Süper Lig ekibi Galatasaray, geçen sezon Fransız ekibi PSG'den sene sonuna kadar kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. Sarı Kırmızılı kulüp, Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak ödeyecek.

Galatasaray taraftarının gelişini dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, Arjantinli yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

MAURO ICARDİ GALATASARAY TRANSFERİ NE ZAMAN?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğun en büyük figürlerinden biri olan Mauro Icardi'nin ilerlyen günlerde Galatasaray kampına katılması bekleniyor.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Galataasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı yıldız golcü Mauro Icardi'nin forma numarası 9 oldu. Icardi, sezonun geri kalanında Galatasaray'da 9 numaralı formayı terletecek.

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da 26 maçta 23 gol atan Mauro Icardi, taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı.

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