İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi şampiyonluk sonrası konuştu! Galatasaray'da kalacak mı?
Spor

Icardi şampiyonluk sonrası konuştu! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Icardi şampiyonluk sonrası konuştu! Galatasaray'da kalacak mı?
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli golcü "Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA!"

Icardi, "Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.