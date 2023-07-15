Icardi transferinin gecikme nedeni belli oldu

Mauro Icardi & Wanda Nara çifti, Milano tatillerine hazırlanırken Wanda Nara'nın yaşadığı rahatsızlık ile sarsıldı. Wanda Nara, yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Taburcu edilen Wanda Nara'nın bir süre Arjantin'de kalarak sonuçlarını bekleyeceği ifade edilmekte.

Wanda Nara'nın sağlık durumu Arjantin'de endişeli bir merak yaratırken Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, endişenin boyutunu artıran bir iddiada bulundu.

Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti.

Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım. İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum" dedi.

Wanda Nara'nın hastalığına değinen Jorge Lanata, "Kimse Wanda Nara'nın lösemi olduğunu ona söylemiyor. Çarşamba gecesi şiddetli karın ağrısıyla Los Arcos'a kaldırıldı. Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor. Ayrıca dalağı şişmiş durumda. Bu teşhisin neticelendirilmesi adına kemik iliği biyopsisi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Jorge Lanata'nın konuya ilişkin açıklamaları Arjantin'de büyük bir gündem yaratırken Wanda Nara'nın sevenleri Lanata'ya büyük tepki gösterdi.

Eltrece TV'de yer alan bir başka haberde ise uzmanların gazeteci Guillermo Lobo'ya durumun ciddiyetine ilişkin bir bilgilendirme yaptığına yer verildi.

Bir uzman tarafından Lobo ile paylaşılan bilgilendirmede, "Lösemi olasılıklar dahilinde var. Ancak veriler, bu hastalığın tedavi edilme şansının çok yüksek olduğunu ortaya koyacak cinsten. Buenos Aires'te bir ayakta tedavi değerlendiriliyor. Halihazırda yapılmış ve yapılmakta olan birçok tetkik var" ifadeleri kullanıldı.

Wanda Nara'nın sağlık durumuna ilişkin kesin tanının henüz konulmadığı fakat doktorları endişelendirecek bulguların olduğu belirtiliyor.

Caras Magazine, çok üzgün olan Mauro Icardi'nin gerekli tıbbi tedavi adına eşini Türkiye'ye götürme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.

Aire Digital'de yer alan habere göre Wanda Nara, endişe yaratan iddialar sonrası 17 Temmuz Pazartesi günü durumuna ilişkin bilgilendirmeyi Telefe'de Veronica Lozano'nun programına katılarak yapacak.