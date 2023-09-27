Galatasaray'ýn Arjantinli yýldýzý Mauro Icardi'nin performansý ve baþarýsý rakamlara da yansýdý.

EN ÇOK GOL ATAN

Yýldýz futbolcu, 2023 takvim yýlýnda Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu.

24 MAÇ, 25 GOL

Icardi, bu süreçte çýktýðý 24 maçta 25 kez fileleri havalandýrdý.

ARKASINDA KANE VAR

Icardi'yi 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane izledi.

HAALAND, MBAPPE, OSIMHEN

Icardi ve Kane'nin ardýndan liste þu þekilde oluþtu:

Erling Haaland: 26 maç, 23 gol

Kylian Mbappe: 24 maç, 23 gol

Victor Osimhen: 26 maç, 20 gol