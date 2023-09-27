ÝSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalý bulutlu, güneþli
27 Eylül 2023 Çarþamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
ÝSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3013
  • EURO
    28,8829
  • ALTIN
    1665.33
  • BIST100
    8236.89
ANA SAYFA
FOTO GALERÝ
VÝDEO GALERÝ
SON DAKÝKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMÝ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜÞ
TEKNOLOJÝ
YAÞAM
DÝÐER
ÝLETÝÞÝM

Bizi Takip Edin

Spor

Icardi, yýldýzlarý geride býraktý!

Galatasaray'ýn Arjantinli yýldýzý Mauro Icardi, 2023 yýlýnda Avrupa'da en çok gol atan isim oldu ve bir yýldýz futbolcuyu geride býraktý.

27 Eylül 2023 Çarþamba 09:58 - Güncelleme:
Icardi, yýldýzlarý geride býraktý!
ABONE OL

Galatasaray'ýn Arjantinli yýldýzý Mauro Icardi'nin performansý ve baþarýsý rakamlara da yansýdý.

EN ÇOK GOL ATAN

Yýldýz futbolcu, 2023 takvim yýlýnda Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu.

24 MAÇ, 25 GOL

Icardi, bu süreçte çýktýðý 24 maçta 25 kez fileleri havalandýrdý.

ARKASINDA KANE VAR

Icardi'yi 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane izledi.

HAALAND, MBAPPE, OSIMHEN

Icardi ve Kane'nin ardýndan liste þu þekilde oluþtu:

Erling Haaland: 26 maç, 23 gol

Kylian Mbappe: 24 maç, 23 gol

Victor Osimhen: 26 maç, 20 gol

Popüler Haberler
Sitemizde yayýnlanan haberlerin telif haklarý gazete ve haber kaynaklarýna aittir. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.