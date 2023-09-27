Galatasaray'ýn Arjantinli yýldýzý Mauro Icardi'nin performansý ve baþarýsý rakamlara da yansýdý.
EN ÇOK GOL ATAN
Yýldýz futbolcu, 2023 takvim yýlýnda Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu.
24 MAÇ, 25 GOL
Icardi, bu süreçte çýktýðý 24 maçta 25 kez fileleri havalandýrdý.
ARKASINDA KANE VAR
Icardi'yi 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane izledi.
HAALAND, MBAPPE, OSIMHEN
Icardi ve Kane'nin ardýndan liste þu þekilde oluþtu:
Erling Haaland: 26 maç, 23 gol
Kylian Mbappe: 24 maç, 23 gol
Victor Osimhen: 26 maç, 20 gol