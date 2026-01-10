İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Icardi: Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2026 Cumartesi 21:24
Icardi: Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım." dedi.

Icardi, "Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

