Icardi yine şov yaptı! 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı

Manchester United deplasmanında zafer golünü atan Mauro Icardi, 3 gün sonra çıktığı Antalyaspor maçında kaldığı yerden devam etti.

Arjantinli süper yıldız, Sanchez'in golünde kafayla asist yaptı, 86. dakikada ise usta işi bir vuruşla ağları havalandırdı. Bu sezon 8 lig maçında 8 golü bulunan Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de elemeler dahil 4 gol attı.

Aynı zamanda 4 asisti bulunan Icardi, Galatasaray kariyerindeki 40. resmi maçta 35 gol ve 12 asiste sahip. İnanılmaz skor katkısıyla fark yaratan tecrübeli forvet, aynı zamanda dün Süper Lig'deki 30. golünü Antalya filelerine yolladı. Icardi Türkiye'ye geldiğinden beri, ligde daha fazla gol atan bir oyuncu yok.